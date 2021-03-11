Всупереч безпрецедентно жорстким умовам Антимонопольного комітету, "Метінвест" буде розвивати підприємства Покровської вугільної групи.

У жовтні минулого року було отримано дозвіл Антимонопольного комітету України на придбання ШУ "Покровське" та Свято-Варваринської збагачувальної фабрики. При цьому АМКУ зобов'язав "Метінвест" 10% продукції на вільний ринок.

Раніше в компанії зазначали, що Шахтоуправління "Покровське" в складі групи "Метінвест" буде змушене продавати вугілля третім особам собі в збиток.

Попри всі перешкоди, компанія прийняла рішення збільшити інвестиції в розвиток ШУ "Покровське". У 2020 році обсяги видобутку рядового вугілля Покровської вугільної групи склали 6,2 млн тонн, що на 55% більше, ніж у 2018 році. Це відбулось завдяки інвестиціям "Метінвесту".

Зокрема, було закуплено новий прохідницький комбайн П-315, який був спеціально сконструйований під параметри покровських горизонтів, а також придбано кілька нових очисних комбайнів польського та чеського виробництва. З метою підвищення безпеки в шахтах були придбані 2 німецьких дегазаційних верстата та 10 бурових.

Нагадаємо, сьогодні на фінальній стадії будівництва знаходиться вугільний блок №11 з запасами вугілля в 33,8 млн тонн. Його запуск дасть можливість вивести з експлуатації частину відпрацьованих і менш рентабельних потужностей на блоці №10. Для цього в його розробку необхідно інвестувати ще 4 млрд гривень.

Тому "Метінвест" як повноправний власник готовий вкласти необхідні кошти, оскільки це дасть можливість підняти видобуток до 8,3 млн тонн на рік, а згодом і повністю забезпечити свої потреби в коксівному вугіллі для виробництва чавуну.