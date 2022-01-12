Сегодня на меткомбинате Ильича идет экологическая модернизация доменного цеха, предусматривающая строительство новых аспирационных систем. В частности, остановлена доменная печь №4 для капитального ремонта и реконструкции газоочисток. Инвестиции "Метинвеста" в проект составили 27 млн долларов.
В настоящее время на доменной печи № 4:
- возводят систему газоочистки;
- демонтирована и перенесена инфраструктура;
- заложен фундамент под объекты энергоснабжения;
- ведется строительство фундаментов под фильтры и сбор металлоконструкций.
Генеральным подрядчиком работ стал "Метинвест Инжиниринг".
Уже завершено устройство фундаментов по обеим площадкам, выполняются работы по монтажу металлоконструкций как опорных, так и магистральных газоходов для отводов аспирационных газов. Начаты работы по монтажу фильтров,
– рассказал руководитель проекта по строительству систем аспирации "Метинвест Инжиниринг" Роман Юрченко.
По его словам, реализация проекта позволит эффективно обеспечивать улавливание и очистку пылевоздушного потока, который образуется при выполнении технологических операций.
После запуска нового газоочистного оборудования снизится уровень выбросов пыли от литейного двора и подбункерных помещений домны №4,
– рассказал начальник отдела охраны окружающей среды комбината имени Ильича Владимир Колодочка.
Он также добавил, что концентрация пыли в очищенном газе будет значительно ниже утвержденных действующим законодательством Украины значений.
Кроме строительства газоочистных установок, ведется капитальный ремонт доменной печи №4. Завершить его планируется в первом квартале текущего года. Следующий этап – подключение всех инженерных конструкций к единой системе и проведение пусконаладочных работ.