Сегодня на меткомбинате Ильича идет экологическая модернизация доменного цеха, предусматривающая строительство новых аспирационных систем. В частности, остановлена ​​доменная печь №4 для капитального ремонта и реконструкции газоочисток. Инвестиции "Метинвеста" в проект составили 27 млн ​​долларов.

Новая система фильтрации уже доказала свою эффективность на ДП №3 и ДП №5, построенных с нуля и подключенных к агрегатам. Благодаря ей существенно сократилось количество выбросов веществ в виде жестких частиц пыли от литейных дворов и подбункерных помещений печей.

В настоящее время на доменной печи № 4:

возводят систему газоочистки;

демонтирована и перенесена инфраструктура;

заложен фундамент под объекты энергоснабжения;

ведется строительство фундаментов под фильтры и сбор металлоконструкций.

Генеральным подрядчиком работ стал "Метинвест Инжиниринг".

Уже завершено устройство фундаментов по обеим площадкам, выполняются работы по монтажу металлоконструкций как опорных, так и магистральных газоходов для отводов аспирационных газов. Начаты работы по монтажу фильтров,

– рассказал руководитель проекта по строительству систем аспирации "Метинвест Инжиниринг" Роман Юрченко.

По его словам, реализация проекта позволит эффективно обеспечивать улавливание и очистку пылевоздушного потока, который образуется при выполнении технологических операций.

После запуска нового газоочистного оборудования снизится уровень выбросов пыли от литейного двора и подбункерных помещений домны №4,

– рассказал начальник отдела охраны окружающей среды комбината имени Ильича Владимир Колодочка.

Он также добавил, что концентрация пыли в очищенном газе будет значительно ниже утвержденных действующим законодательством Украины значений.

Кроме строительства газоочистных установок, ведется капитальный ремонт доменной печи №4. Завершить его планируется в первом квартале текущего года. Следующий этап – подключение всех инженерных конструкций к единой системе и проведение пусконаладочных работ.