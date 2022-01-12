Сьогодні на меткомбінаті Ілліча триває екологічна модернізація доменного цеху, що передбачає будівництво нових аспіраційних систем. Зокрема, зупинено доменну піч № 4 для капітального ремонту та реконструкції газоочисток. Інвестиції "Метінвесту" в проєкт склали 27 млн доларів.
Наразі на доменній печі № 4:
- зводять систему газоочистки;
- демонтовано та перенесено інфраструктуру;
- закладено фундамент під об'єкти енергопостачання;
- ведеться будівництво фундаментів під фільтри і збір металоконструкцій.
Генеральним підрядником робіт став "Метінвест Інжиніринг".
Вже завершено влаштування фундаментів по обох майданчиках, виконуються роботи з монтажу металоконструкцій як опорних, так і магістральних газоходів для відводів аспіраційних газів. Розпочато роботи з монтажу фільтрів,
– розповів керівник проєкту з будівництва систем аспірації "Метінвест Інжиніринг" Роман Юрченко.
За його словами, реалізація проєкту дозволить ефективно забезпечувати уловлювання і очищення пилоповітряного потоку, який утворюється при виконанні технологічних операцій.
Після запуску нового газоочисного обладнання знизиться рівень викидів пилу від ливарного двору і підбункерних приміщень домни №4,
– розповів начальник відділу охорони навколишнього середовища комбінату імені Ілліча Володимир Колодочка.
Він також додав, що концентрація пилу в очищеному газі буде значно нижче затверджених чинним законодавством України значень,
Крім будівництва газоочисних установок, ведеться капітальний ремонт доменної печі № 4. Завершити його планують у першому кварталі поточного року. Наступний етап – підключення всіх інженерних конструкцій в єдину систему і проведення пуско-налагоджувальних робіт.