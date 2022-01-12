Сьогодні на меткомбінаті Ілліча триває екологічна модернізація доменного цеху, що передбачає будівництво нових аспіраційних систем. Зокрема, зупинено доменну піч № 4 для капітального ремонту та реконструкції газоочисток. Інвестиції "Метінвесту" в проєкт склали 27 млн доларів.

Нова система фільтрації вже довела свою ефективність на ДП № 3 і ДП №5, які були побудовані з нуля і підключені до агрегатів. Завдяки їй істотно скоротилася кількість викидів речовин у вигляді твердих частинок пилу від ливарних дворів і підбункерних приміщень печей.

Наразі на доменній печі № 4:

зводять систему газоочистки;

демонтовано та перенесено інфраструктуру;

закладено фундамент під об'єкти енергопостачання;

ведеться будівництво фундаментів під фільтри і збір металоконструкцій.

Генеральним підрядником робіт став "Метінвест Інжиніринг".

Вже завершено влаштування фундаментів по обох майданчиках, виконуються роботи з монтажу металоконструкцій як опорних, так і магістральних газоходів для відводів аспіраційних газів. Розпочато роботи з монтажу фільтрів,

– розповів керівник проєкту з будівництва систем аспірації "Метінвест Інжиніринг" Роман Юрченко.

За його словами, реалізація проєкту дозволить ефективно забезпечувати уловлювання і очищення пилоповітряного потоку, який утворюється при виконанні технологічних операцій.

Після запуску нового газоочисного обладнання знизиться рівень викидів пилу від ливарного двору і підбункерних приміщень домни №4,

– розповів начальник відділу охорони навколишнього середовища комбінату імені Ілліча Володимир Колодочка.

Він також додав, що концентрація пилу в очищеному газі буде значно нижче затверджених чинним законодавством України значень,

Крім будівництва газоочисних установок, ведеться капітальний ремонт доменної печі № 4. Завершити його планують у першому кварталі поточного року. Наступний етап – підключення всіх інженерних конструкцій в єдину систему і проведення пуско-налагоджувальних робіт.