Под эту инвестиционную программу попали Северный, Центральный, Ингулецкий и Южный ГОК, завод КРМЗ. На этих платформах реализовали проект по обновлению техники, оборудования, модернизации производства, улучшению условий труда, повышению уровня безопасности и снижению влияния предприятий на окружающую среду.

"Метинвест" назвали запуск циклично-поточных технологий на Северном и Ингулецком ГОК одним из самых масштабных проектов в горнодобывающей отрасли Украины. Вклад в эту инициативу составил для компании около 250 млн долларов. Благодаря этому проекту повысится производительность, снизятся энергозатраты и уменьшится техногенное воздействие на окружающую среду.

На карьерах Северного, Ингулецкого и Центрального ГОК была проведена модернизация предприятий и обновление техники, а также улучшение оборудования. В частности, были приобретены современные экскаваторы, бульдозеры и более комфортные авто для перевозки работников предприятий.

Для повышения энергоэффективности на предприятиях был выполнен ряд мероприятий, например, на Криворожском ремонтно-механическом заводе. Современное оборудование позволило сэкономить там 35% электроэнергии.

Также на Южном ГОК была проведена модернизация оборудования, благодаря чему он увеличил выпуск железорудного концентрата по сравнению с 2020 годом на 5,5% – до 13,5 млн тонн.

"Метинвест" – один из крупнейших инвесторов в развитие украинской экономики. Сумма инвестиций за 15 лет работы компании достигла 10 млрд долларов.