Під цю інвестиційну програму попали Північний, Центральний, Інгулецький та Південний ГЗК, завод КРМЗ. На цих платформах реалізували проєкти з оновлення техніки, обладнання, модернізації виробництва, покращення умов праці, підвищення рівня безпеки та зниження впливу підприємств на довкілля.

"Метінвесті" назвали запуск циклічно-потокових технологій на Північному та Інгулецькому ГЗК одним з наймасштабніших проєктів у гірничодобувній галузі України. Вклад у цю ініціативу склав для компанії близько 250 млн доларів. Завдяки цим проєктам підвищиться продуктивність, знизяться енерговитрати та додатково зменшиться техногенний вплив на довкілля.

На кар'єрах Північного, Інгулецького та Центрального ГЗК було проведено модернізацію підприємств й оновлення техніки, а також покращення обладнання. Зокрема, було придбано сучасні екскаватори, бульдозери та комфортніші авто для перевезення працівників підприємств.

Задля підвищення енергоефективності на підприємствах було виконано низку заходів, наприклад, на Криворізькому ремонтно-механічному заводі. Сучасне устаткування дозволило зекономити там 35% електроенергії.

Також на Південному ГЗК було проведено модернізацію обладнання, завдяки чому він збільшив випуск залізорудного концентрату у порівнянні з 2020 роком на 5,5% – до 13,5 млн тонн.

"Метінвест" – один з найбільших інвесторів у розвиток української економіки. Сума інвестицій за 15 років роботи компанії досягла 10 млрд доларів.