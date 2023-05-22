Реализация проекта реконструкции осуществляется по поручению президента Украины Владимира Зеленского, при содействии Запорожской областной военной администрации и Запорожского городского совета в партнерстве с Группой Метинвест и комбинатом Запорожсталь.

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Восстановление поврежденного дома начнется 29 мая 2023 года. В настоящее время продолжается организация строительной площадки. В рамках восстановления планируется обустройство части новых фундаментов, восстановление надежных опорных конструкций, перекрытий, инженерных сетей и крыш.



Восстановление поврежденного дома в Запорожье начнется 29 мая 2023 года / Фото Метинвест

Особое внимание уделят реставрации всех архитектурных элементов фасада с сохранением первоначального исторического облика. Финальным этапом проекта станет благоустройство придомовой территории.

Компания Метинвест верит в победу Украины и присоединяется к восстановлению страны уже сейчас. Мы присоединяемся к важному проекту по восстановлению знакового для запорожцев здания и выдающегося архитектурного памятника – жилого дома на проспекте Соборном, который был разрушен в результате массированной ракетной атаки на Запорожье. Сейчас это здание олицетворяет собой острое напоминание о разрушительной силе войны, однако синергия усилий власти и ответственного бизнеса докажет, что единство и творение имеют большую силу,

– отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Напомним, 6 октября 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по центру Запорожья. В результате вражеских обстрелов разрушению подвергся многоквартирный дом по адресу проспект Соборный, 151. Там были разрушены два подъезда, в которых располагались 24 квартиры.

Дом по проспекту Соборному был построен по заказу комбината Запорожсталь и введен в эксплуатацию в 1955 году. Он является памятником архитектуры и градостроительства местного значения, вместе с другими домами выделяет одну из главных площадей Запорожья, которая остается центром культурной и общественной жизни – площадь Маяковского.