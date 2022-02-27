Для этого необходимо предоставить письмо от администраций, территориальной обороны или военных. Материалы предоставляются бесплатно в любом количестве.
Обращаться можно по контактному телефону: +38 067 216 99 14, Александр.
В случае отсутствия ответа – присылайте сообщения нам в личные. Постараемся оперативно связаться с вами.
Объединяемся ради мира в каждом украинском доме,
– говорится в сообщении Метинвеста.
Информацию о том, как делать оборонительные укрепления из металла, можно найти в комментариях под фейсбук-постом на странице компании.