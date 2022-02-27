Для цього необхідно надати лист від адміністрацій, територіальної оборони або військових. Матеріали надаються безкоштовно у будь-якій кількості.

Звертатись можна за контактним номером телефону: +38 067 216 99 14, Олександр.

У разі відсутності відповіді – надсилайте повідомлення нам в особисті. Намагатимемось оперативно зв’язатись з вами.

Об’єднуємось заради миру в кожному українському домі,

– йдеться у повідомленні Метінвесту.

Інформацію про те, як робити оборонні укріплення з металу можна знайти у коментарях під фейсбук-постом на сторінці компанії.