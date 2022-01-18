Участники образовательной программы смогут получить практические навыки для своей будущей профессии, побывать на производстве и поработать с опытными специалистами, сообщают в компании.

Для участия в чемпионате студенты должны:

выбрать интересующую их тему, с которой они хотели бы работать; представить мотивационную анкету.

После этого происходит отбор на чемпионат.

У студентов есть возможность выбрать кейс на одно из направлений:

непрерывное совершенствование;

производство;

технология и качество;

инжиниринг;

охрана труда и экология;

автоматизация;

IT;

транспорт и логистика;

промышленное строительство;

финансы и экономика;

управление персоналом;

технический перевод.

У отобранных студентов будет возможность самостоятельно сформировать команды до трех человек и вместе решать задачи. Для каждого участника или команды будет составлен индивидуальный план визитов на предприятия, консультаций с экспертами, вебинаров и тренингов по актуальным темам.

Коллегия жюри "Метинвеста", в состав которой войдут ведущие специалисты, директора и представители ТОП-менеджмента предприятий, будет оценивать финальные решения.

В компании "Метинвест" отметили, что самым большим преимуществом чемпионата станет получение приглашения на практику, дуальное обучение или работу для лучших студентов.

Приятный бонус – финалисты проекта получат денежные призы. Общий призовой фонд чемпионата M. Student Champ в текущем году составит более 100 тысяч гривен.

Открытие чемпионата состоится 15 февраля, поэтому к этой дате желающие участвовать должны заполнить анкеты и выбрать кейс.