Участники образовательной программы смогут получить практические навыки для своей будущей профессии, побывать на производстве и поработать с опытными специалистами, сообщают в компании.
Для участия в чемпионате студенты должны:
- выбрать интересующую их тему, с которой они хотели бы работать;
- представить мотивационную анкету.
После этого происходит отбор на чемпионат.
У студентов есть возможность выбрать кейс на одно из направлений:
- непрерывное совершенствование;
- производство;
- технология и качество;
- инжиниринг;
- охрана труда и экология;
- автоматизация;
- IT;
- транспорт и логистика;
- промышленное строительство;
- финансы и экономика;
- управление персоналом;
- технический перевод.
У отобранных студентов будет возможность самостоятельно сформировать команды до трех человек и вместе решать задачи. Для каждого участника или команды будет составлен индивидуальный план визитов на предприятия, консультаций с экспертами, вебинаров и тренингов по актуальным темам.
Коллегия жюри "Метинвеста", в состав которой войдут ведущие специалисты, директора и представители ТОП-менеджмента предприятий, будет оценивать финальные решения.
В компании "Метинвест" отметили, что самым большим преимуществом чемпионата станет получение приглашения на практику, дуальное обучение или работу для лучших студентов.
Открытие чемпионата состоится 15 февраля, поэтому к этой дате желающие участвовать должны заполнить анкеты и выбрать кейс.