Участники образовательной программы смогут получить практические навыки для своей будущей профессии, побывать на производстве и поработать с опытными специалистами, сообщают в компании.

Для участия в чемпионате студенты должны:

  1. выбрать интересующую их тему, с которой они хотели бы работать;
  2. представить мотивационную анкету.

После этого происходит отбор на чемпионат.

У студентов есть возможность выбрать кейс на одно из направлений:

  • непрерывное совершенствование;
  • производство;
  • технология и качество;
  • инжиниринг;
  • охрана труда и экология;
  • автоматизация;
  • IT;
  • транспорт и логистика;
  • промышленное строительство;
  • финансы и экономика;
  • управление персоналом;
  • технический перевод.

У отобранных студентов будет возможность самостоятельно сформировать команды до трех человек и вместе решать задачи. Для каждого участника или команды будет составлен индивидуальный план визитов на предприятия, консультаций с экспертами, вебинаров и тренингов по актуальным темам.

Коллегия жюри "Метинвеста", в состав которой войдут ведущие специалисты, директора и представители ТОП-менеджмента предприятий, будет оценивать финальные решения.

В компании "Метинвест" отметили, что самым большим преимуществом чемпионата станет получение приглашения на практику, дуальное обучение или работу для лучших студентов.

Открытие чемпионата состоится 15 февраля, поэтому к этой дате желающие участвовать должны заполнить анкеты и выбрать кейс.