Учасники освітньої програми зможуть отримати практичні навички для своєї майбутньої професії, побувати на виробництві та попрацювати з досвідченими фахівцями, повідомляють у компанії.
Для участі в чемпіонаті студенти повинні:
- вибрати цікаву для них тему, з якою вони хотіли б працювати;
- представити мотиваційну анкету.
Після цього відбувається відбір на чемпіонат.
У студентів є можливість вибрати кейс на один з напрямків:
- безперервне вдосконалення;
- виробництво;
- технологія і якість;
- інжиніринг;
- охорона праці та екологія;
- автоматизація;
- IT;
- транспорт і логістика;
- промислове будівництво;
- фінанси та економіка;
- управління персоналом;
- технічний переклад.
У відібраних студентів буде можливість самостійно сформувати команди до трьох осіб і разом вирішувати завдання. Для кожного учасника або команди буде складено індивідуальний план візитів на підприємства, консультацій з експертами, вебінарів та тренінгів з актуальних тем.
Колегія журі "Метінвесту", до складу якої увійдуть провідні фахівці, директори та представники ТОП-менеджменту підприємств буде оцінювати фінальні рішення.
У компанії "Метінвест" наголосили, що найбільшою перевагою чемпіонату стане отримання запрошення на практику, дуальне навчання або роботу для кращих студентів.
Відкриття чемпіонату відбудеться 15 лютого, тому до цієї дати охочі брати участь повинні заповнити анкети і вибрати кейс.