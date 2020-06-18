На реализацию этого проекта было направлено 150 млн долларов.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" планирует до конца года завершить крупнейший в истории Украины экологический проект по модернизации аглофабрики на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича (ММК), что позволит на 90% снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и достичь современных европейских стандартов.

Об этом сообщил генеральный директор ММК им. Ильича Тарас Шевченко в ходе первого в истории виртуального пресс-тура на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича.

Реконструкция газоочистных сооружений аглофабрики ММК имени Ильича – крупнейший экологический проект в истории независимой Украины. Более 150 млн долл. направлено на реализацию этого проекта. Эта экологическая программа длится уже около 7 лет, и в этом году мы подошли к финишу,

– сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что благодаря реализации этого масштабного проекта уже до конца этого года предприятие выйдет на европейские стандарты по уровню выбросов.

"Мы в полном объеме завершили строительно-монтажные работы и сейчас находимся за многими агрегатами в режиме их тестовых испытаний. До конца этого года мы в обязательном порядке выйдем на европейские стандарты по уровню выбросов на нашей аглофабрике, что в полной мере соответствует взятым нами публичным обязательством перед общественностью города Мариуполя", – отметил Шевченко.

По его словам, ранее 80% всех выбросов комбината образовывалось именно на аглофабрике.

80% выбросов предприятия образовывались на аглофабрике, и до 40% выбросы аглофабрики составляли от общих выбросов в городе. Важный аспект, что после приобретения комбината группой "Метинвест" было принято решение коренным образом изменить такое положение дел,

– сообщил гендиректор комбината.

Шевченко подчеркнул, что после завершения проекта выбросы в окружающую среду будут снижены на 90%, а в городе Мариуполь уровень запыленности будет снижен на треть.

По его словам, фактическая реализация этого амбициозного проекта стартовала в 2014 году, когда были заключены договоры на проектирование, изготовление и поставку оборудования, тогда как в 2012 году были разработаны общая концепция и технические решения по модернизации.

Он отметил, что главным поставщиком технологического оборудования является крупная итальянская компания Termokimik, ведущий производитель оборудования для промпредприятий в сфере охраны окружающей среды, а генеральный подрядчик по реализации проекта "Метинвест-Инжиниринг".

Однако из-за введенных в мире карантинных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) итальянские сотрудники последние месяцы не могли лично присутствовать на строительной площадке, а все коммуникации осуществлялись в онлайн-режиме. При этом Шевченко выразил надежду, что уже вскоре после ослабления ограничений сотрудники Termokimik смогут прибыть на предприятие и пуско-наладочные работы нового современного оборудования будут завершены в течение 3-4 месяцев.

"Я предполагаю, что на завершение пусконаладочных работ нужно 3-4 месяца и к осени мы завершим в полной мере реализацию этого емкого, сложного, но такого нужного и важного экологического объекта как для нашего предприятия, так и для города в целом", – отметил гендиректор комбината.