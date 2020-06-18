На реалізацію цього проєкту було направлено 150 млн доларів.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група "Метінвест" планує до кінця року завершити найбільший в історії України екологічний проєкт з модернізації аглофабрики на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча (ММК), що дозволить на 90% знизити викиди забруднювальних речовин в атмосферу і досягти сучасних європейських стандартів.

Про це повідомив генеральний директор ММК ім. Ілліча Тарас Шевченко в ході першого в історії віртуального престуру на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча.

Реконструкція газоочисних споруд аглофабрики ММК імені Ілліча – найбільший екологічний проєкт в історії незалежної України. Понад 150 млн дол. спрямовано на реалізацію цього проєкту. Ця екологічна програма триває вже близько 7 років, і цьогоріч ми підійшли до фінішу,

– сказав Шевченко.

Він наголосив, що завдяки реалізації цього масштабного проєкту вже до кінця цього року підприємство вийде на європейські стандарти за рівнем викидів.

"Ми в повному обсязі завершили будівельно-монтажні роботи й зараз перебуваємо за багатьма агрегатами в режимі їхніх тестових випробувань. До кінця цього року ми в обов'язковому порядку вийдемо на європейські стандарти за рівнем викидів на нашій аглофабриці, що повною мірою відповідає взятим нами публічним зобов'язанням перед громадськістю міста Маріуполя", – зазначив Шевченко.

За його словами, раніше 80% всіх викидів комбінату утворювалося саме на аглофабриці.

80% викидів підприємства утворювалися на аглофабриці, і до 40% викиди аглофабрики становили від загальних викидів в місті. Важливий аспект, що після придбання комбінату групою "Метінвест" було прийнято рішення докорінно змінити такий стан справ,

– повідомив гендиректор комбінату.

Шевченко наголосив, що після завершення проєкту викиди в довкілля будуть знижені на 90%, а в місті Маріуполь рівень запиленості буде знижено на третину.

За його словами, фактична реалізація цього амбітного проєкту стартувала в 2014 році, коли було укладено договори на проєктування, виготовлення і постачання устаткування, тоді як у 2012 році були розроблені загальна концепція та технічні рішення з модернізації.

Він зазначив, що головним постачальником технологічного обладнання є велика італійська компанія Termokimik, провідний виробник обладнання для промпідприємств у сфері охорони довкілля, а генеральний підрядник з реалізації проєкту "Метінвест-Інжиніринг".

Однак через введені у світі карантинні обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) італійські співробітники останні місяці не могли особисто бути присутнім на будівельному майданчику, а всі комунікації здійснювалися в онлайн-режимі. При цьому Шевченко висловив сподівання, що вже незабаром після ослаблення обмежень співробітники Termokimik зможуть прибути на підприємство та пусконалагоджувальні роботи нового сучасного обладнання будуть завершені протягом 3-4 місяців.

"Я припускаю, що на завершення пусконалагоджувальних робіт потрібно 3-4 місяці й до осені ми завершимо повною мірою реалізацію цього місткого, складного, але такого потрібного і важливого екологічного об'єкта як для нашого підприємства, так і для міста в цілому", – зазначив гендиректор комбінату.