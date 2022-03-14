Соответствующую информацию рассказали в группе Метинвест Рината Ахметова. В частности, помощь они начали оказывать с начала полномасштабной войны России против Украины.

Обратите внимание Метинвест готовит помещение для проживания беженцев

Метинвест помогает сдерживать врага

Для защиты городов на базах Метинвест СМЦ начали бесплатно предоставлять металл для изготовления ежей. Еще часть средств сдерживания продвижения врага была изготовлена ​​на предприятиях Метинвеста,

– рассказали в компании.

В Метинвесте рассказали:

с начала боевых действий из стали Метинвеста изготовлено более 35 000 противотанковых ежей;

кроме этого, предприятия Группы и партнеры производят шипованные цепи против колесной техники и противодесантные ежи.

В компании показали, как помогают сдерживать врага / Фото Метинвест