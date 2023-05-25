Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" продолжает развивать направление физической реабилитации украинцев, потерявших конечности в результате войны. В сотрудничестве с Protez Hub процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 48 военнослужащих и гражданских. Среди них 13 уже получили свои протезы стоимостью до 30 тысяч евро.

Недавно "Спасаем жизнь" приобщился к еще одной полезной инициативе Protez Hub для помощи пострадавшим. Это "Рюкзаки для лиц с ампутациями". В рамках проекта украинские волонтеры упаковали 1 000 рюкзаков, содержащих предметы для послеоперационного периода. Они позволяют ухаживать за ампутированной конечностью, правильно формировать культю и бороться с фантомными болями. Также в каждом наборе имеются печатные материалы и инструкции, объясняющие пострадавшему алгоритм действий. Цель проекта – помочь обеспечить людей всем необходимым на этапе подготовки к успешному протезированию.

Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству Protez Hub, "Спасаем жизнь", компании Nova Ukraine, БФ "Пациенты Украины", Dignitas Fund и Правозащитного центра для военных "Принцип". Также инициативу поддержало Посольство Канады в Украине.

Рюкзаки бесплатно и по целевому назначению будут передаваться в разные регионы Украины людям с ампутациями, которые нуждаются в этом больше всего. Координировать процесс будут Уполномоченный Президента Украины по реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко, представители Министерства здравоохранения Украины и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Следующая партия рюкзаков в количестве 2000 единиц уже готовится. В планах участников проекта – усовершенствовать их содержание в соответствии с потребностями раненых и травмированных.

Напомним, весной 2023 года "Спасаем жизнь" и Protez Hub запустили первую в Украине образовательную онлайн-платформу, которая будет полезна и медспециалистам, и пострадавшим. Это своеобразная база знаний, где можно найти пошаговую информацию о всех этапах протезирования и восстановления людей с ампутациями. Портал полностью украиноязычный, а доступ ко всем материалам – бесплатный. На его создание Метинвест направил более 2,5 миллиона гривен.