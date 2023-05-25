Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" продовжує розвивати напрямок фізичної реабілітації українців, які втратили кінцівки внаслідок війни. У співпраці з Protez Hub процедуру протезування й лікування на різних стадіях наразі проходять 48 військовослужбовців і цивільних. Серед них 13 – вже отримали свої протези вартістю до 30 тисяч євро.

Нещодавно "Рятуємо життя" долучився до ще одної корисної ініціативи Protez Hub для допомоги постраждалим. Це "Рюкзаки для осіб з ампутаціями". У межах проєкту українські волонтери спакували 1 000 рюкзаків, які містять предмети для післяопераційного періоду. Вони дозволяють доглядати за ампутованою кінцівкою, правильно формувати куксу й боротися з фантомними болями. Також у кожному наборі є друковані матеріали й інструкції, що пояснюють постраждалому алгоритм дій. Мета проєкту – допомогти забезпечити людей усім необхідним на етапі підготовки до успішного протезування.

Реалізація проєкту стала можливою завдяки співпраці Protez Hub, "Рятуємо життя", компанії Nova Ukraine, БФ "Пацієнти України", Dignitas Fund та Правозахисного центру для військових "Принцип". Також ініціативу підтримало Посольство Канади в Україні.

Рюкзаки безкоштовно й за цільовим призначенням передаватимуться у різні регіони України людям з ампутаціями, які потребують цього найбільше. Координувати процес будуть Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, представники Міністерства охорони здоров’я України та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Наступна партія рюкзаків у кількості 2 000 одиниць вже готується. В планах учасників проєкту – вдосконалити їхній зміст відповідно до потреб поранених і травмованих.

Нагадаємо, навесні 2023 року "Рятуємо життя" та Protez Hub запустили першу в Україні освітню онлайн-платформу, яка буде корисною і медфахівцям, і постраждалим. Це своєрідна база знань, де можна знайти покрокову інформацію про всі етапи протезування та відновлення людей з ампутаціями. Портал повністю україномовний, а доступ до всіх матеріалів – безплатний. На його створення Метінвест спрямував понад 2,5 мільйона гривень.