Кроме этого, за последний месяц 19,2 тонны жидкого кислорода получила Покровская клиническая больница интенсивного лечения. Все эти поставки осуществлялись от Фонда Рината Ахметова и Группы "Метинвест".

Большую часть полученного кислорода распределены между теми отделениями, которые оказывают помощь больным COVID-19.

По словам и.о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест" Елены Кондаловой, четвертая волна коронавируса набирает обороты.

"Мы продолжаем обеспечивать больницы кислородом в полном объеме, увеличивая частоту поставок", – отметила она.

Сейчас в Мариуполе, согласно статистике, более 1200 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 236 человека находятся на стационарном лечении и получают кислородную терапию, газ для которой производит и поставляет меткомбинат имени Ильича Группы "Метинвест".

Для лечения пациентов с коронавирусом, в Мариуполе задействовано городскую больницу №9, которой передали 41,8 тонны жидкого кислорода, открыто два отделения в городской больнице №4, в которые доставили 11,64 тонны жидкого и 318 кубометров газообразного кислорода, а также отделения в больнице скорой медицинской помощи, которая получила почти 9 тыс. кубометров жизненно необходимого газа.

Добавим, в августе медицинские учреждения Мариуполя получили 40,12 тонны жидкого и 5,15 тысячи кубометров газообразного кислорода.

Группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова за 2020 год мариупольским городским больницам передали 206 тысяч кубометров кислорода на 11,5 млн грн, в том числе 183 тысяч кубометров газа было поставлено в отделение для лечения больных коронавирусом.

В общем, от начала пандемии инвестиции Группы "Метинвест" в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры медучреждений в Мариуполе составили более 72 млн грн. Это дало возможность обустроить около 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.