Окрім цього, за останній місяць 19,2 тонни рідкого кисню отримала Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування. Всі ці поставки здійснювались від Фонду Ріната Ахметова та Групи "Метінвест".

Велику частину отриманого кисню розподілено між тими відділеннями, які надають допомогу хворим COVID-19.

За словами в.о. директора з персоналу та соціальних питань меткомбінату імені Ілліча Групи "Метінвест" Олени Кондалової, четверта хвиля коронавірусу набирає обертів.

"Ми продовжуємо забезпечувати лікарні киснем у повному обсязі, збільшуючи частоту поставок", – зазначила вона.

Наразі в Маріуполі, згідно зі статистикою, понад 1200 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. З них 236 людини перебувають на стаціонарному лікуванні й отримують кисневу терапію, газ для якої виробляє і поставляє меткомбінат імені Ілліча Групи "Метінвест".

Для лікування пацієнтів із коронавірусом, у Маріуполі задіяно міську лікарню №9, якій передали 41,8 тонни рідкого кисню, відкрито два відділення в міській лікарні №4, в які доставили 11,64 тонни рідкого і 318 кубометрів газоподібного кисню, а також відділення в лікарні швидкої медичної допомоги, яка отримала майже 9 тис. кубометрів життєво необхідного газу.

Додамо, у серпні медичні установи Маріуполя отримали 40,12 тонни рідкого і 5,15 тисячі кубометрів газоподібного кисню.

Група "Метінвест" спільно з Фондом Ріната Ахметова за 2020 рік маріупольським міським лікарням передали 206 тисяч кубометрів кисню на 11,5 млн грн, зокрема 183 тисячі кубометрів газу було поставлено в відділення для лікування хворих на коронавірус.

Загалом, від початку пандемії інвестиції Групи "Метінвест" у будівництво, утримання та обслуговування кисневої інфраструктури медустанов у Маріуполі склали понад 72 млн грн. Це дало можливість облаштувати майже 700 лікарняних ліжок з прямою подачею кисню.