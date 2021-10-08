Об этом Рыженков сообщил во время интервью журналу Forbes. Гендиректор подчеркнул, что группа компаний "Метинвест" придерживается всех технических регламентов и законодательства. Также требуют работать "в белую" и от поставщиков и партнеров.



Рыженков сообщил, что предквалификацию, которую организовали в "Метинвесте", не проходят многие партнеры и поставщики.

Речь о том, что компания определяет уровень малой механизации, охраны труда, инженерного контроля и присваивает определенные баллы. Таким образом, цена становится одним из списка критериев

"Первое, к чему нужно быть готовым, – мы не будем срезать углы. Если нужна лицензия на какие-то работы, если нужен портфель работ. Второе – "Метинвест" работает "в белую" и требует того же от всех партнеров. Третье – обеспеченность инженерными и менеджерскими ресурсами", – сказал Рыженков.

Гендиректор отмечает, что все формальности должны быть соблюдены. Уже на следующем этапе есть производительность и себестоимость.