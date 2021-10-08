Про це Риженков повідомив під час інтерв'ю журналу Forbes. Гендиректор наголосив, що група компаній "Метінвест" дотримується всіх технічних регламентів та законодавства. Також вимагають працювати "в білу" і від постачальників та партнерів.

Риженков повідомив, що передкваліфікацію, яку організували в "Метінвесті", не проходять багато партнерів та постачальників.

Мова про те, що компанія визначає рівень малої механізації, охорони праці, інженерного контролю та присвоює певні бали. Таким чином, ціна стає одним зі списку критеріїв

"Перше, до чого потрібно бути готовим, – ми не будемо зрізати кути. Якщо потрібна ліцензія на якісь роботи, якщо потрібен портфель робіт. Друге – "Метінвест" працює "в білу" та вимагає того ж від усіх партнерів. Третє – забезпеченість інженерними та менеджерськими ресурсами", – сказав Риженков.

Гендиректор наголошує, що всі формальності мають бути дотримані. Уже на наступному етапі є продуктивність та собівартість.