Не потерять команду во время кризиса Метинвесту помогла тщательно продуманная стратегия компании.

Международная вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний "Метинвест" вошла в рейтинг ТОП-50 лучших работодателей Украины по версии журнала Forbes.

Проект был создан в сотрудничестве с ведущим сайтом поиска работы "Works". В опросе приняло участие 150 крупнейших компаний Украины и более 11 тысяч человек. Компания "Метинвест" вошла в ТОП-50.

Журнал Forbes отмечает, что гибкая НR-стратегия помогла компании "Метинвест" сохранить команду в кризисные времена. Во время пандемии в компании освоили новые цифровые HR-инструменты, прокачали профессиональные навыки команды и персонализировали социальные сервисы.

"Все это помогло крупнейшему украинскому работодателю укрепить свою корпоративную культуру и подтвердить статус социально ответственного бизнеса. На первый план вышли новые стандарты безопасности. Для того, чтобы защитить сотрудников и создать для них комфортные условия в новом формате, сформировали специальный оперативный штаб. Его задачей стало отслеживание ситуации в компании и своевременное решение насущных вопросов. В результате всю команду обеспечили средствами индивидуальной защиты, проводили непрерывную дезинфекцию помещений и температурный скрининг. Также организовали транспортировку сотрудников на работу и домой", – говорится в сообщении.

Кроме того, издание отмечает, что компания привлекла услуги по тестированию и лечению коронавируса в программу добровольного медицинского страхования, а также обеспечила 7 тысячам сотрудников переход на дистанционную работу в пиковый период карантина.

Чтобы работа на дому не остановилась, запустили специальный онлайн-марафон "Пока все дома" с практическими советами и рекомендациями по организации работы дистанционно. Новый формат оказался удачным для компании настолько, что в "Метинвест" взялись за разработку проектов, которые позволят команде работать в гибком формате – отдаленном и частично отдаленном в будущем,

– пишет Forbes.