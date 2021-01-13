Не втратити команду під час кризи Метінвесту допомогла ретельно продумана стратегія компанії.

Міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній "Метінвест" увійшла до рейтингу ТОП-50 кращих роботодавців України за версією журналу Forbes.

Проєкт був створений у співпраці з провідним сайтом пошуку роботи "Works". В опитуванні взяло участь 150 найбільших компаній України і понад 11 тисяч осіб. Компанія "Метінвест" увійшла в ТОП-50.

Журнал Forbes зазначає, що гнучка НR-стратегія допомогла компанії "Метінвест" зберегти команду в кризові часи. Під час пандемії в компанії освоїли нові цифрові HR-інструменти, прокачали професійні навички команди і персоналізували соціальні сервіси.

"Все це допомогло найбільшому українському роботодавцю зміцнити свою корпоративну культуру і підтвердити статус соціально відповідального бізнесу. На перший план вийшли нові стандарти безпеки. Для того, щоб захистити співробітників і створити для них комфортні умови в новому форматі, сформували спеціальний оперативний штаб. Його завданням стало відстеження ситуації в компанії і своєчасне вирішення нагальних питань. в результаті всю команду забезпечили засобами індивідуального захисту, проводили безперервну дезінфекцію приміщень і температурний скринінг. Також організували транспортування співробітників на роботу і додому", – йдеться у повідомленні.

Крім того видання зазначає, що компанія залучила послуги з тестування та лікування коронавірусу в програму добровільного медичного страхування, а також забезпечила 7 тисячам співробітників перехід на дистанційну роботу в піковий період карантину.

Щоб робота на дому не зупинилася, запустили спеціальний онлайн-марафон" Поки всі вдома "з практичними порадами та рекомендаціями щодо організації роботи дистанційно. Новий формат виявився вдалим для компанії настільки, що в" Метінвест "взялися за розробку проєктів, які дозволять команді працювати в гнучкому форматі – віддаленому і частково віддаленому в майбутньому,

– пише Forbes.