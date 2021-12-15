Состоялась церемония награждения лидеров украинского бизнеса, организованная журналом "Власть денег". Речь идет о ТОП-50 компаниях, которые повлияли на развитие экономики страны в 2021 году.

Как сообщили в пресс-службе компании "Метинвест", она победила в номинации "Выбор экспертного жюри".

"Метинвест" в упорном состязании с лучшими из лучших занял первую позицию по итогам голосования экспертного жюри, опередив "Розетку", – говорится в сообщении.

Так, жюри принимало во внимание данные о социальной и кадровой политике компаний, программы корпоративной социальной ответственности и работе с партнерами.

В своих оценках жюри использовало также индекс ExpressAnalysis от YouControl.

Отмечается, что из 273 компаний журнал "Власть денег" выбрал топ-50 компаний, которые сумели в кризис не только сохранить персонал, но и продолжали внедрять инвестиционные программы. Рейтинг назывался "ТОП - 50 лучших компаний Украины".