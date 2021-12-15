Відбулася церемонія нагородження лідерів українського бізнесу, організована журналом "Влада та гроші". Йдеться про ТОП-50 компаній, які вплинули на розвиток економіки країни у 2021 році.

Як повідомили у пресслужбі компанії "Метінвест", вона перемогла у номінації "Вибір експертного журі".

"Метінвест" у завзятому змаганні з найкращими з найкращих зайняв першу позицію за підсумками голосування експертного журі, випередивши "Розетку", – йдеться у повідомленні.

Так, журі брало до уваги дані про соціальну та кадрову політику компаній, програми корпоративної соціальної відповідальності та роботу з партнерами.

У своїх оцінках журі використало також індекс ExpressAnalysis від YouControl.

Зазначається, що з 273 компаній журнал "Влада і гроші" вибрав топ-50 компаній, які зуміли в кризу не тільки зберегти персонал, а й продовжували впроваджувати інвестиційні програми. Рейтинг називався "ТОП-50 найкращих компаній України".