Реализация данного проекта позволит сократить выбросы в окружающую среду до европейских стандартов.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" завершила реализацию экологического проекта по строительству современной газоочистной системы на доменной печи №3 ММК им. Ильича, что позволит сократить выбросы в окружающую среду до европейских стандартов. Об этом сообщил генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко в ходе первого в истории виртуального пресс-тура на комбинат.

В этот проект инвестировано около 31 млн долл. Строительные и монтажные работы были начаты буквально осенью прошлого года. На сегодняшний день проходят финишные операции по пуско-наладочным работам, и эта установка также уже начала свою деятельность в тестовом режиме,

– сказал Шевченко.

Руководитель проектов "Метинвест-Инжиниринг" Роман Юрченко в ходе виртуального пресс-тура отметил, что данная модернизация позволила обеспечить уровень остаточной запыленности, что вдвое ниже действующих в Украине норм, а полученная с помощью фильтров пыль используется как вторичное сырье, что также существенно снижает влияние на окружающую среду.

Эффективность примененной технологии подтверждена по факту запуска системы аспирации для доменной печи №3. Кроме того, уловленная пыль является вторичным сырьем, которое полностью утилизируется в производстве, что позволяет существенно снизить негативное влияние на окружающую среду,

– отметил Юрченко.

Директор по капитальному строительству и инвестициям ММК имени Ильича Алексей Харин сообщил, что за достаточно короткое время как для такого масштабного проекта был проведен комплекс сложных работ.

"За это время были выполнены работы по созданию фундамента под оборудование, были смонтированы необходимые аспирационные зонты на литейном дворе доменной печи №3, проведены газоходы грязного газа к фильтрам, смонтирована группа рукавных фильтров около 3 000 штук, а также были смонтированы газоходы чистого газа, дымососы, система управления", – отметил Харин.

По его словам, предприятие планирует до конца 2021 года оснастить такими же установками все остальные доменные печи комбината.

"В течение 2020-2021 года все остальные доменные печи мы планируем оснастить такими же установками, и до конца 2021 года эта работа будет завершена", – сказал Харин.