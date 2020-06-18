Реалізація даного проєкту дозволить скоротити викиди в навколишнє середовище до європейських стандартів.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група "Метінвест" завершила реалізацію екологічного проєкту з будівництва сучасної газоочисної системи на доменній печі №3 ММК ім. Ілліча, що дозволить скоротити викиди в навколишнє середовище до європейських стандартів. Про це повідомив генеральний директор ММК імені Ілліча Тарас Шевченко в ході першого в історії віртуального прес-туру на комбінат.

У цей проєкт інвестовано близько 31 млн дол. Будівельні і монтажні роботи були розпочаті буквально восени минулого року. На сьогоднішній день проходять фінішні операції з пуско-налагоджувальних робіт, і ця установка також вже почала свою діяльність в тестовому режимі,

– сказав Шевченко.

Керівник проєктів "Метінвест-Інжиніринг" Роман Юрченко в ході віртуального прес-туру зазначив, що дана модернізація дозволила забезпечити рівень залишкової запиленості, що вдвічі нижче діючих в Україні норм, а отриманий з допомогою фільтрів пил використовується як вторинна сировина, що також істотно знижує вплив на навколишнє середовище.

Ефективність застосованої технології підтверджена за фактом запуску системи аспірації для доменної печі №3. Крім того, уловлений пил є вторинною сировиною, яке повністю утилізується у виробництві, що дозволяє істотно знизити негативний вплив на навколишнє середовище,

– зазначив Юрченко.

Директор з капітального будівництва та інвестицій ММК імені Ілліча Олексій Харін повідомив, що за досить короткий час як для такого масштабного проєкту був проведений комплекс складних робіт.

"За цей час були виконані роботи по створенню фундаменту під обладнання, були змонтовані необхідні аспіраційні парасольки на ливарному дворі доменної печі №3, проведено газоходи брудного газу до фільтрів, змонтована група рукавних фільтрів близько 3000 штук, а також були змонтовані газоходи чистого газу, димососи, система управління", – зазначив Харін.

За його словами, підприємство планує до кінця 2021 року оснастити такими ж установками всі інші доменні печі комбінату.

"Протягом 2020-2021 року всі інші доменні печі ми плануємо оснастити такими ж установками, і до кінця 2021 року ця робота буде завершена", – сказав Харін.