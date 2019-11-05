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      Метинвест модернизирует газоочистные сооружения на мариупольских активах

      16 Читати новину українською
      Метинвест
      Метинвест / unian.ua

      Метинвест приступил к этапу проектирования газоочистных сооружений для конвертерных цехов на комбинате "Азовсталь" и Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича.

      Об этом сообщил генеральный директор группы Юрий Рыженков, передает Uaprom.

      "На сегодня у нас есть техническое решение по газоочистке неорганизованных выбросов на комбинате Азовсталь. Мы уже приступили к детальному проектированию, в ближайшее время это будет в активном строительстве. Для комбината Ильича мы тоже заказали уже техническое решение и в ближайшее время мы надеемся его получить и также начать проектировать", - сказал Рыженков.

      По его словам, на завершающем этапе также находится реконструкция аглофабрики на ММКИ, работы по которой завершены на 70%.

      "Мы завершим в ближайшие 10-12 месяцев (этот проект - ред.) и это снизит выбросы аглофабрики на 90%", - сообщил Рыженков.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Металлургия Новости Мариуполя
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