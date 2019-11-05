Метінвест модернізує газоочисні споруди на маріупольських активах

Метінвест приступив до етапу проєктування газоочисних споруд для конвертерних цехів на комбінаті "Азовсталь" і Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча.

Про це повідомив генеральний директор групи Юрій Риженков, передає Uaprom.

"На сьогодні у нас є технічне рішення з газоочистки неорганізованих викидів на комбінаті Азовсталь. Ми вже приступили до детального проєктування, найближчим часом це буде в активному будівництві. Для комбінату ім.Ілліча ми теж замовили вже технічне рішення і найближчим часом ми сподіваємося його отримати і також почати проєктувати", – сказав Риженков.

За його словами, на завершальному етапі також знаходиться реконструкція аглофабрики на ММКИ, роботи по якій завершені на 70%.

"Ми завершимо в найближчі 10-12 місяців (цей проєкт – ред.) І це знизить викиди аглофабрики на 90%", – повідомив Риженков.