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      Метінвест модернізує газоочисні споруди на маріупольських активах

      12 Читать новость на русском
      Метінвест
      Метінвест / unian.ua

      Метінвест приступив до етапу проєктування газоочисних споруд для конвертерних цехів на комбінаті "Азовсталь" і Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча.

      Про це повідомив генеральний директор групи Юрій Риженков, передає Uaprom.

      "На сьогодні у нас є технічне рішення з газоочистки неорганізованих викидів на комбінаті Азовсталь. Ми вже приступили до детального проєктування, найближчим часом це буде в активному будівництві. Для комбінату ім.Ілліча ми теж замовили вже технічне рішення і найближчим часом ми сподіваємося його отримати і також почати проєктувати", – сказав Риженков.

      За його словами, на завершальному етапі також знаходиться реконструкція аглофабрики на ММКИ, роботи по якій завершені на 70%.

      "Ми завершимо в найближчі 10-12 місяців (цей проєкт – ред.) І це знизить викиди аглофабрики на 90%", – повідомив Риженков.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Маріуполя Металургія
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