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      "Метинвест" планирует увеличить долю на мировом рынке горячекатаных рулонов до 4,5%

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      "Метинвест"
      "Метинвест" / metinvestholding.com

      "Метинвест" рассчитывает увеличить долю компании на мировом рынке горячекатаных рулонов до 4,5% после реконструкции листопрокатного цеха "1700" на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича.

      Об этом сообщил директор по продажам "Метинвеста" Дмитрий Николаенко в Мариуполе.

      Новое оборудование цеха позволяет нарастить выпуск г/к рулона предприятиями группы с 3,4-3,5 млн тонн до 4,2 млн тонн, отметил Николаенко.

      По его словам, ранее доля "Метинвеста" составляла около 5%, однако объемы продаж выпускаемых группой г/к рулонов сократились в связи с закрытием мартеновских печей и других изменениях в производственном процессе.

      Теперь после реконструкции прокатного стана на заводе им. Ильича мы хотим восстановить долю "Метинвеста" на рынке горячекатаных рулонов. Мы планируем достигнуть 4,5% от общего объема мировых продаж г/к рулонов,
      – сказал Николаенко.

      По его словам, г/к рулон продолжает оставаться очень востребованным товаром на мировых рынках: спрос на него не снижается, несмотря на падение закупок по другим видам проката.

      5 ноября "Метинвест" запустил модернизированный листопрокатный цех "1700" на МММКИ. Общие инвестиции в проект составили порядка $110 млн.

      Проведенная реконструкция позволяет расширить характеристики и улучшить качество производимых на заводе горячекатаных рулонов. В частности, толщина готового листа будет составлять от 1,2 до 8 мм, а вес рулона до 25 тыс т. Кроме того, после модернизации ЛПЦ плановая мощность производства выросла до 2,5 млн т г/к рулонов в год.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Металлургия
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