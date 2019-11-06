"Метінвест" планує збільшити частку на світовому ринку гарячекатаних рулонів до 4,5%

"Метінвест" розраховує збільшити частку компанії на світовому ринку гарячекатаних рулонів до 4,5% після реконструкції листопрокатного цеху "1700" на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча.

Про це повідомив директор з продажів "Метінвесту" Дмитро Ніколаєнко в Маріуполі, повідомляє Uaprom.

Нове обладнання цеху дозволяє наростити випуск г/к рулону підприємствами групи з 3,4-3,5 млн тонн до 4,2 млн тонн, зазначив Ніколаєнко.

За його словами, раніше частка "Метінвесту" становила близько 5%, однак обсяги продажів, що випускаються групою г/к рулонів скоротилися в зв'язку з закриттям мартенівських печей та інших змінах у виробничому процесі.

Тепер після реконструкції прокатного стану на заводі ім. Ілліча ми хочемо відновити частку "Метінвесту" на ринку гарячекатаних рулонів. Ми плануємо досягти 4,5% від загального обсягу світових продажів г/к рулонів,

– сказав Ніколаєнко.

За його словами, г/к рулон продовжує залишатися дуже затребуваним товаром на світових ринках: попит на нього не знижується, незважаючи на падіння закупівель за іншими видами прокату.

5 листопада "Метінвест" запустив модернізований листопрокатний цех "1700" на ММКІ. Загальні інвестиції в проект склали близько $ 110 млн.

Проведена реконструкція дозволяє розширити характеристики і поліпшити якість вироблених на заводі гарячекатаних рулонів. Зокрема, товщина готового листа становитиме від 1,2 до 8 мм, а вага рулону до 25 тис т. Крім того, після модернізації ЛПЦ планова потужність виробництва зросла до 2,5 млн т г/к рулонів на рік.