"Метинвест" стал генеральным партнером конкурса WorldSkills Ukraine 2018

Группа "Метинвест" стала генеральным партнером Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine 2018.

WorldSkills International – международная некоммерческая организация, основанная в 1953 году. Сейчас это самая масштабная площадка для студентов и молодых специалистов, чтобы "пощупать" профессию, убедиться в правильности своего выбора и утвердиться в амбициях. В деятельности организации принимают участие 74 страны. Ежегодно конкурс проходит в стране-участнице и раз в два года – глобально.

Украина присоединилась к организации в 2016 году. Тогда же группа "Метинвест" начала способствовать проведению конкурса.

WorldSkills Ukraine состоится 27-29 ноября в Киеве в номинациях: электромонтажные, сварочные и слесарные работы, подъем и транспортировка грузов, кулинарное и парикмахерское искусство, технологии моды и мехатроника.