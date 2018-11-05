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      "Метинвест" стал генеральным партнером конкурса WorldSkills Ukraine 2018

      72 Читати новину українською
      "Метинвест"
      "Метинвест" / business.ua

      Группа "Метинвест" стала генеральным партнером Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine 2018.

      WorldSkills International – международная некоммерческая организация, основанная в 1953 году. Сейчас это самая масштабная площадка для студентов и молодых специалистов, чтобы "пощупать" профессию, убедиться в правильности своего выбора и утвердиться в амбициях. В деятельности организации принимают участие 74 страны. Ежегодно конкурс проходит в стране-участнице и раз в два года – глобально.

      Украина присоединилась к организации в 2016 году. Тогда же группа "Метинвест" начала способствовать проведению конкурса.

      WorldSkills Ukraine состоится 27-29 ноября в Киеве в номинациях: электромонтажные, сварочные и слесарные работы, подъем и транспортировка грузов, кулинарное и парикмахерское искусство, технологии моды и мехатроника.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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