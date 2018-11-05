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      "Метінвест" став генеральним партнером конкурсу WorldSkills Ukraine 2018

      46 Читать новость на русском
      "Метінвест"
      "Метінвест" / business.ua

      Група "Метінвест" стала генеральним партнером Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine 2018.

      WorldSkills International – міжнародна некомерційна організація, заснована в 1953 році. Зараз це наймасштабніший майданчик для студентів і молодих фахівців, щоб "помацати" професію, переконатися в правильності свого вибору і утвердитися в амбіціях. У діяльності організації беруть участь 74 країни. Щорічно конкурс проходить в країні-учасниці і раз на два роки – глобально. Про це йдеться на сайті "Мінпрому".

      Україна приєдналася до організації в 2016 році. Тоді ж група "Метінвест" почала сприяти проведенню конкурсу.

      WorldSkills Ukraine відбудеться 27-29 листопада в Києві в номінаціях: електромонтажні, зварювальні і слюсарні роботи, підйом і транспортування вантажів, кулінарне та перукарське мистецтво, технології моди і мехатроніка.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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