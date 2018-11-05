"Метінвест" став генеральним партнером конкурсу WorldSkills Ukraine 2018

Група "Метінвест" стала генеральним партнером Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine 2018.

WorldSkills International – міжнародна некомерційна організація, заснована в 1953 році. Зараз це наймасштабніший майданчик для студентів і молодих фахівців, щоб "помацати" професію, переконатися в правильності свого вибору і утвердитися в амбіціях. У діяльності організації беруть участь 74 країни. Щорічно конкурс проходить в країні-учасниці і раз на два роки – глобально. Про це йдеться на сайті "Мінпрому".

Україна приєдналася до організації в 2016 році. Тоді ж група "Метінвест" почала сприяти проведенню конкурсу.

WorldSkills Ukraine відбудеться 27-29 листопада в Києві в номінаціях: електромонтажні, зварювальні і слюсарні роботи, підйом і транспортування вантажів, кулінарне та перукарське мистецтво, технології моди і мехатроніка.