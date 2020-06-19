Решить проблему утилизации шлаков, которые накапливаются на металлургических предприятиях Украины, можно только принятием законодательства об обязательном их использовании при дорожном строительстве и производстве стройматериалов.

Об этом заявил генеральный директор ММК им. Ильича Тарас Шевченко в ходе первого в истории виртуального пресс-тура на комбинат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Решить эту проблему необходимо на уровне государства путем принятия законодательных актов, которые бы обязали строителей дорог и сооружений частично использовать шлак. Очевидно, что это нам глобально помогло бы решить проблему утилизации и разумного использования этого материала", – сказал Шевченко.

Он отметил, что, несмотря на решение правительства о необходимости использования шлаков в дорожном строительстве, реальных действий в этом направлении сделано не было.

"Очень надеемся, что вскоре появятся подзаконные акты, дополнительные расширения, дополнительные указания потенциальным потребителям нашей продукции, и мы сможем решить проблему и утилизации шлака, и оказать полезную помощь строителям", – сказал гендиректор комбината.

Он напомнил, что ранее шлак являлся основным строительным материалом и таким образом полностью утилизировался.

К большому сожалению, в Украине последние десятилетия этот передел, который использовал шлаки, практически перестал функционировать, и шлаки начали накапливаться. Утилизировать их самостоятельно предприятия не в состоянии,

– сказал Шевченко.

При этом он отметил, что, понимая проблемность этого вопроса, компания приобрела две аспирационные установки и организовала у себя переработку шлаков, и уже в прошлом году предприятие заключило ряд договоров с городом Мариуполем, с коммунальными предприятиями, с сельскими советами и районными администрациями о поставках им переработанного шлака как строительного материала на бесплатной основе.

Однако, по словам гендиректора, это небольшие объемы, и для полноценного решения проблемы необходимы изменения в законодательство.

Как сообщалось, ранее экологи призывали руководство страны создать эффективное стимулирование использования шлаковых отходов в дорожном строительстве и производстве стройматериалов, что позволит решить Украине и проблему шлаковых отвалов, и улучшить качество объекта строительства, при этом сделает его более экономичным и экологическим.

В декабре 2019 года правительство Украины разрешило применение отходов производства, в частности металлургических шлаков и золы-уноса, в дорожном строительстве.