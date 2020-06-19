Вирішити проблему утилізації шлаків, які накопичуються на металургійних підприємствах України, можна тільки прийняттям законодавства про їхнє обов'язкове використання при дорожньому будівництві й виробництві будматеріалів.

Про це заявив генеральний директор ММК ім. Ілліча Тарас Шевченко у ході першого в історії віртуального престуру на комбінат, відповідаючи на відповідне запитання журналістів. "Вирішити цю проблему необхідно на рівні держави шляхом прийняття законодавчих актів, які б зобов'язали будівельників доріг і споруд частково використовувати шлак. Очевидно, що це нам глобально допомогло б вирішити проблему утилізації й розумного використання цього матеріалу", – сказав Шевченко.

Він зазначив, що, незважаючи на рішення уряду про необхідність використання шлаків у дорожньому будівництві, реальних дій у цьому напрямі зроблено не було.

"Дуже сподіваємося, що незабаром з'являться підзаконні акти, додаткові розширення, додаткові вказівки потенційним споживачам нашої продукції, і ми зможемо вирішити проблему утилізації шлаку, і надати корисну допомогу будівельникам", – сказав гендиректор комбінату.

Він нагадав, що раніше шлак був основним будівельним матеріалом і таким чином повністю утилізувався.

На превеликий жаль, в Україні в останні десятиліття цей переділ, який використовував шлаки, практично перестав функціонувати, і шлаки почали накопичуватися. Утилізувати їх підприємства самостійно не в змозі,

– сказав Шевченко.

При цьому він зазначив, що, розуміючи проблемність цього питання, компанія придбала дві аспіраційні установки й організувала у себе переробку шлаків, і вже торік підприємство уклало низку договорів з містом Маріуполем, з комунальними підприємствами, із сільськими радами та районними адміністраціями про постачання їм переробленого шлаку як будівельного матеріалу на безкоштовній основі.

Однак, за словами гендиректора, це невеликі обсяги, і для повноцінного вирішення проблеми необхідні зміни до законодавства.

Як повідомлялось, раніше екологи закликали керівництво країни створити ефективне стимулювання використання шлакових відходів у дорожньому будівництві й виробництві будматеріалів, що дозволить вирішити Україні й проблему шлакових відвалів, і поліпшити якість об'єкта будівництва, при цьому зробить його більш економічним і екологічним. У грудні 2019 року уряд України дозволив застосування відходів виробництва, зокрема, металургійних шлаків і попелу-виносу, в дорожньому будівництві.