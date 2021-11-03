С 25 по 31 октября медучреждениям передали 93,76 тонны жидкого и 12,46 тысяч кубометров газообразного кислорода, часть из которого впервые доставили Скадовской центральной городской больнице Херсонской области.

Четвертая волна пандемии коронавируса отличается высоким уровнем госпитализации среди больных и острой потребностью в кислородной терапии. Врачи отмечают, что без стабильных поставок кислорода от меткомбината имени Ильича было бы сложно справляться с таким количеством пациентов в стационаре.

Только за прошлую неделю, с 25 по 31 октября, больницам Мариуполя отгрузили 74,58 тонны жидкого и 12,46 тыс. кубометров газообразного кислорода, большая часть из которого распределена среди медучреждений, оказывающих помощь ковидным больным. Так, городская больница № 1 получила 23,2 тонны жидкого и 684 кубометров газообразного кислорода. Больнице № 4 передано 31,26 тонны жидкого и 7,44 тыс. кубометров газообразного кислорода. Больнице № 9 отгружено 20,12 тонн жидкого и 180 кубометров газообразного кислорода. Газообразный кислород доставили в больницу скорой медицинской помощи и перепрофилированный мариупольский городской родильный дом – по 2862 и 360 кубометров соответственно. Также меткомбинат имени Ильича обеспечивает кислородом Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения – за последнею неделю медучреждению отгрузили 14,14 тонны жидкого кислорода. Кроме того, меткомбинат начал передавать жизненно необходимый газ в Скадовскую центральную городскую больницу, которой передали 5,04 тонн жидкого кислорода.

Мы видим, как пандемия коронавируса набирает обороты и понимаем какую колоссальную нагрузку испытывает система здравоохранения Украины. Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского пришли на помощь, организовав поставки кислорода по всей стране. Меткомбинат имени Ильича, помимо покровской и мариупольских больниц, уже две недели подряд отгружает жизненно необходимый газ в Скадовскую больницу Херсонской области. При необходимости объемы поставок будут увеличены,

– отметила и. о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича Елена Кондалова.

Отметим, что на этой неделе 80 тонн кислорода металлургические комбинаты Мариуполя передадут больницам Донецкой области.

В 2020 году Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом "Шахтер" и Фондом Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова на эти цели было выделено более 450 млн грн в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости. Свыше 500 медучреждений по всей стране получили более 1000 единиц оборудования, в том числе 207 аппаратов ИВЛ, а также сотни тысяч экспресс-тестов, СИЗ и расходных материалов.

C начала эпидемии Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине свыше 100 млн грн. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, средства индивидуальной защиты для медиков. Все это централизовано распределялось в клиниках Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, 3,8 млн грн было выделено на материальную поддержку 31 семьи медиков, умерших вследствие COVID-19.