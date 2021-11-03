З 25 по 31 жовтня медустановам передали 93,76 тонни рідкого та 12,46 тисячі кубометрів газоподібного кисню, частину з якого вперше доправили до Скадовської центральної міської лікарні Херсонської області.

Четверта хвиля пандемії коронавірусу відрізняється високим рівнем госпіталізації серед хворих та гострою потребою у кисневій терапії. Лікарі зазначають, що без стабільного постачання кисню від меткомбінату імені Ілліча було б важко справлятися з такою кількістю пацієнтів у стаціонарі.

Лише за минулий тиждень, з 25 по 31 жовтня, лікарням Маріуполя відвантажили 74,58 тонни рідкого та 12,46 тис. кубометрів газоподібного кисню, більшу частину якого розподілено серед медустанов, які надають допомогу ковідним хворим. Так, міська лікарня №1 отримала 23,2 тонни рідкого та 684 кубометрів газоподібного кисню. Лікарні №4 передано 31,26 тонни рідкого та 7,44 тис. кубометрів газоподібного кисню. Лікарні №9 відвантажено 20,12 тонни рідкого та 180 кубометрів газоподібного кисню. Газоподібний кисень доправили до лікарні швидкої медичної допомоги та перепрофільованого маріупольського міського пологового будинку – по 2862 та 360 кубометрів відповідно. Також меткомбінат імені Ілліча забезпечує киснем Покровську клінічну лікарню інтенсивного лікування – за останній тиждень медустанові відвантажили 14,14 тонни рідкого кисню. Крім того, меткомбінат почав передавати життєво необхідний газ до Скадовської центральної міської лікарні, якій передали 5,04 тонни рідкого кисню.

Ми бачимо, як пандемія коронавірусу набирає обертів і розуміємо яке колосальне навантаження зазнає системи охорони здоров'я України. Група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського прийшли на допомогу, організувавши постачання кисню по всій країні. Меткомбінат імені Ілліча, окрім покровської та маріупольських лікарень, уже два тижні поспіль відвантажує життєво необхідний газ до Скадовської лікарні Херсонської області. За потреби обсяги поставок будуть збільшені,

– зазначила в. о. директора з персоналу та соціальних питань меткомбінату імені Ілліча Олена Кондалова.

Зазначимо, що цього тижня 80 тонн кисню металургійні комбінати Маріуполя передадуть лікарням на Донеччині.

У 2020 році Рінат Ахметов спільно з бізнесами SCM, футбольним клубом "Шахтар" та Фондом Ріната Ахметова першими прийшли на допомогу країні у боротьбі з коронавірусом. З особистої ініціативи Ріната Ахметова з цією метою було виділено понад 450 млн грн у рамках проєкту Фонду "Боротьба з COVID-19 в Україні". Проєкт допоміг вижити 1,4 млн людей. Це найбільший внесок одного благодійника до державної медицини України за весь час незалежності. Понад 500 медустанов по всій країні отримали понад 1000 одиниць обладнання, у тому числі 207 апаратів ШВЛ, а також сотні тисяч експрес-тестів, ЗІЗ та витратних матеріалів.

З початку епідемії Фонд Вадима Новинського направив на боротьбу із поширенням коронавірусної інфекції в Україні понад 100 млн грн. Кошти прямували на закупівлю апаратів ШВЛ, ПЛР-тестів та спеціалізованих лабораторій, засоби індивідуального захисту для медиків. Все це централізовано розподілялося у клініках Донецької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Крім того, 3,8 млн грн було виділено на матеріальну підтримку 31 сім'ї медиків, які померли внаслідок COVID-19.