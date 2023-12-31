Корреспондентка 24 Канала также встретила щедрователей в киевском метрополитене. Кадры, переносящие в праздничную атмосферу, далее в материале.

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Вагонами столичного метро 31 декабря начали ходить щедровщики. Таким образом, выполняя щедривки и приплясывая, украинцы не только соблюдают традиции, но и собирают деньги на помощь украинским защитникам. К слову, многие киевляне донатили на ВСУ и давали щедровщикам наличные деньги.

Сначала щедровщики появились на станции метро "Площадь Украинских Героев". Затем они отправились на станцию "Майдан Незалежности".

Щедровщики в метро Киева – больше в галерее / Фото Валентины Полищук

Люди с восхищением смотрели на щедровщиков, а также не могли пройти мимо, чтобы не сделать хотя бы одну фотографию или снять несколько секунд щедровки.

Как щедровщики ждали вагон метро: смотрите видео

Щедроващики не останавливались ни на мгновение: смотрите видео

Щедровщики также ходили вагонами метро, где выполняли щедровки. Украинцы упорно пели, играли на инструментах и дарили улыбки киевлянам.

Щедровщики в вагонах киевского метро: смотрите видео

В киевском метро устроили настоящий праздник: смотрите видео

Встретили щедровщиков в Киеве и на Подоле. Там ходят студенты Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Как они рассказали журналистам телемарафона, они ежегодно исполняют щедровки. Этот год не стал исключением и щедровщики устроили акцию уже по новому календарю.

Справка. Щедровки – это ритуальные песни, которые поют на день Маланки (он же – Щедрый вечер). До перехода на новый стиль щедровать ходили в ночь на 13 января на Старый Новый год. Поскольку Украина перешла на новый юлианский стиль, то изменилась и дата, когда щедруют. Теперь щедруют 31 декабря.