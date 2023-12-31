Кореспондентка 24 Каналу також зустріла щедрувальників у київському метрополітені. Кадри, які переносять у святкову атмосферу, далі у матеріалі.
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Вагонами столичного метро 31 грудня почали ходити щедрувальники. У такий спосіб, виконуючи щедрівки та пританцьовуючи, українці не лише дотримуються традицій, а й збирають кошти на допомогу українським захисникам. До слова, багато киян донатили на ЗСУ й давали щедрувальникам готівку.
Спочатку щедрувальники з'явилися на станції метро "Площа Українських Героїв". Потім вони вирушили на станцію "Майдан Незалежності".
Щедрувальники в метро Києва – більше у галереї / Фото Валентини Поліщук
Люди із захопленням дивилися на щедрувальників, а також не могли пройти повз, аби не зробити бодай одну світлину чи зафільмувати кілька секунд щедрівки.
Як щедрувальники чекали на вагон метро: дивіться відео
Щедрувальники не спинялися ні на мить: дивіться відео
Щедрувальники також ходили вагонами метро, де виконували щедрівки. Українці завзято співали, грали на інструментах і дарували усмішки киянам.
Щедрувальники у вагонах київського метро: дивіться відео
У київському метро влаштували справжнє свято: дивіться відео
Зустріли щедрувальників у Києві й на Подолі. Там ходять студенти Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Як вони розповіли в коментарі журналістам телемарафону, вони щороку виконують щедрівки. Цей рік не став винятком, і щедрувальники влаштували акцію вже за новим календарем.