Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Autostrada. В частности, появятся новые станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Читайте также Коллапс в метро Киева: в КГГА рассказали, в чем причина утреннего скопления людей

В Киеве построят уникальный тоннель

Компания Autostrada приступила к строительству нового отрезка метро в Киеве. Проект охватывает продолжение "зеленой" линии от станции "Сырец" до новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", общей длиной 3,78 километров.

Участок от станции "Сырец" до "Мостицкой" строят закрытым способом – туннельной проходкой, тогда как от "Мостицкой" до "Проспекта Правды" – открытым.

На участке между "Мостицкой" и "Проспектом Правды" инженеры Autostrada возводят уникальный для Украины двухъярусный монолитный тоннель прямоугольной формы. Такая конструкция обеспечит оптимальную интеграцию в плотно застроенный район.

Сейчас команда работает над котлованом, монтажом креплений и установкой ремонтопригодной гидроизоляции из ПВХ-мембраны,

– говорится в заметке.

На предварительно забетонированных участках монтируется гидроизоляционная система, которую можно будет ремонтировать даже после ввода объекта в эксплуатацию.

Процесс строительства метро на Виноградарь / Фото Autostrada

Аналогичная технология уже успешно используется на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".

В рамках строительства задействованы шесть отдельных участков. Важно заметить, что Autostrada начала этот проект за собственные оборотные средства, без финансирования из бюджета города.

К слову, Виноградарь – самый отдаленный жилой массив Подольского района Киева, за ним – леса, Пуща-Водица и Ирпень. Строительство метро на Виноградарь в Киеве началось после заключения договора с компанией "Группа компаний "Автострада" в 2023 году.

Предыдущий подрядчик, "Киевметрострой", покинул проект из-за нарушения сроков и финансовых проблем, что повлекло судебные споры и взыскание более 139 миллионов гривен.