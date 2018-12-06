Метро на Троещину: известна цена проектных работ

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на разработку технико-экономического обоснования по строительству Подольско-Выгуровской линии метро (метро на Троещину).

Заявка уже размещена на сайте публичных закупок Prozorro.

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На такую технико-экономическую документацию из бюджета Киева готовы выделить свыше 148 миллионов гривен.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен до конца 2019 года завершить технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства метро на Троещину.



Проэкт новой ветки метро на Троещину

ТЭО должно предусматривать строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги в жилой массив, в частности, строительство мостов, тоннелей, шахт и двух электродепо.

Согласно проекту линия метро на Троещину будет проходить через территории Соломенского, Шевченковского, Подольского, Днепровского и Деснянского районов Киева, а также Подольского мостового перехода через Днепр.

Проектирование предполагает три стадии: ТЭО (с выделением очередей и пусковых комплексов), стадия утверждения, изготовление рабочей документации.

Когда поедет метро на Троещину: смотрите видео

В проекте договора указано, что подрядчик должен гарантировать заказчику качество проектных решений, которые обеспечат эксплуатацию сооружений сроком не менее чем на 250 лет.

Предложения принимаются до 14 декабря, а сам аукцион запланирован на 17 декабря 2018 года.

Ранее 24 канал сообщал, что "Киевский метрополитен" заключил договор на строительство продления Сырецко-Печерской ветки, которая соединит подземкой столичный район Виноградарь.