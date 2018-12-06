15:07
6 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жертва моды Валя Петренко. Камчатка вернулась в СССР
      Вєсті Кремля
      22:38, 5 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, 5 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Метро на Троещину: известна цена проектных работ

      37 Читати новину українською
      Когда поедет метро на Троещину
      Когда поедет метро на Троещину / unsplash/Иллюстрация

      Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на разработку технико-экономического обоснования по строительству Подольско-Выгуровской линии метро (метро на Троещину).

      Заявка уже размещена на сайте публичных закупок Prozorro.

      Читайте также: Метро решает: как удаленность от подземки определяет цены на квартиры в Киеве – инфографика

      На такую технико-экономическую документацию из бюджета Киева готовы выделить свыше 148 миллионов гривен.

      Согласно техническому заданию, подрядчик должен до конца 2019 года завершить технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства метро на Троещину.

      проэкт ветка метро Троещина
      Проэкт новой ветки метро на Троещину

      ТЭО должно предусматривать строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги в жилой массив, в частности, строительство мостов, тоннелей, шахт и двух электродепо.

      Согласно проекту линия метро на Троещину будет проходить через территории Соломенского, Шевченковского, Подольского, Днепровского и Деснянского районов Киева, а также Подольского мостового перехода через Днепр.

      Проектирование предполагает три стадии: ТЭО (с выделением очередей и пусковых комплексов), стадия утверждения, изготовление рабочей документации.

      Когда поедет метро на Троещину: смотрите видео

      В проекте договора указано, что подрядчик должен гарантировать заказчику качество проектных решений, которые обеспечат эксплуатацию сооружений сроком не менее чем на 250 лет.

      Предложения принимаются до 14 декабря, а сам аукцион запланирован на 17 декабря 2018 года.

      Ранее 24 канал сообщал, что "Киевский метрополитен" заключил договор на строительство продления Сырецко-Печерской ветки, которая соединит подземкой столичный район Виноградарь.

      читайте также
      •  
      Теги: Новости Украины Новости Киева Деньги ProZorro метро Строительство Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      5 декабря , 09:01 Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      454
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Порошенко поддержал увеличение минимальной зарплаты до 3200 гривен
       26 октября 2016 , 20:37 1
      Енергоблокада Крыма нанесла мощный удар по экономике оккупированного полуострова
       12 июля 2016 , 22:39 1
      Дебют Лунина за Реал против МЮ: почему украинец одержал стратегическую победу над конкурентами
       1 августа , 11:57
      Террористы хотели совершить теракт на матче Барселоны – шокирующие подробности
       1 августа , 13:06
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук