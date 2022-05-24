Подземка наконец-то возобновила свою работу. Первый поезд уехал в 7 утра 24 мая 2022 года. Воспользоваться услугами метрополитена можно с 7:00 до 19:00, передает корреспондент 24 канала.

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Заработали все три ветви, кроме нескольких станций Салтовской линии – от станции метро "Академика Павлова" до станции "Героев труда", а станция метро "Госпром" будет работать только как пересадочный узел. Дело в том, что там до сих пор живут люди.

В то же время, метрополитен останется хранилищем на время воздушных тревог.

Интервал между поездами составляет около получаса. При этом в первую неделю работы метрополитена проезд будет бесплатным . Так, по данным горсовета, учли сложное финансовое положение харьковчан, вызванное войной

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Что сейчас происходит в харьковской подземке / Фото 24 канала

Какая сейчас ситуация в Харькове и области: главное

Российские военные с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины ежедневно обстреливали Харьков. Больше всего досталось району Северная Салтовка. Он потерпел значительные разрушения.

Внимание! Ранее в Минобороны рассказали о Северной Салтовке. Если говорить на языке цифр, то в районе Харькова разрушения получили 70% домов и инфраструктуры.