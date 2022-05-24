Підземка нарешті відновила свою роботу. Перший потяг поїхав о 7-й ранку 24 травня 2022 року. Скористатися послугами метрополітену можна з 7:00 до 19:00, передає кореспондентка 24 каналу.

Увага "Лише душі з пекла могли таке зробити": як виглядає Північна Салтівка у Харкові через війну

Запрацювали всі три гілки, окрім кількох станцій Салтівської лінії – від станції метро "Академіка Павлова" до станції "Героїв праці", а станція метро "Держпром" буде працювати тільки як пересадний вузол. Річ у тім, що там і досі живуть люди.

Водночас метрополітен залишиться сховищем на час повітряних тривог.

Інтервал між поїздами становить приблизно пів години. При цьому в перший тиждень роботи метрополітену, проїзд буде безкоштовним. Так, за даними міськради, врахували складне фінансове становище харків'ян, зумовлене війною

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Що зараз відбувається у харківській підземці / Фото 24 каналу

Яка зараз ситуація у Харкові та області: головне

Російські військові від початку повномасштабного вторгнення на територію України щоденно обстрілювали Харків. Найбільше перепало району Північна Салтівка. Він зазнав значних руйнувань.

Увага! Раніше у Міноборони розповіли про Північну Салтівку. Якщо говорити мовою цифр, то в районі Харкова руйнувань зазнали 70% будинків і інфраструктури.