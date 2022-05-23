Від вибуху один чоловік отримав контузію

Російські військові обстріляли житловий район Павлове Поле, що в Харкові. Повідомляється, що вибухи пролунали близько 8:00.

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Унаслідок ранкового обстрілу одна людина постраждала. За попередніми даними, від вибуху один чоловік отримав контузію. Постраждалого доправили до лікарні.

Глава Харківської обласної військової адміністрації уточнив, що снаряд влучив біля зупинки громадського транспорту. Чоловік зазнав поранень вибуховою хвилею.

Окрім того, внаслідок обстрілу району Павлового Поля пошкоджені кіоски та авто.

За попередньою інформацією, російські військові здійснили обстріл "Ураганами". Кореспондентка 24 каналу у Харкові повідомила, що декілька касетних снарядів не розірвалися і їх вилучили сапери.

Ранковий удар по Павловому Полю у Харкові / Фото 24 каналу

Як минула доба у Харкові та області

У Харківській ОВА повідомили, що протягом 22 травня російську окупанти із реактивних систем залпового вогню обстріляли Київський район.

Також минулої доби росіяни обстрілювали Циркуни, де двоє людей отримали поранення. У Первомайському та Балаклії також постраждало по одній людині.

Протягом ночі обстрілів зазнав Чугуївський район, внаслідок чого зайнялися приватні будинки, магазин та кафе. На щастя, ніхто не постраждав.

На Харківщині тривають бойові дії

Олег Синєгубов повідомив, що 22 травня збройні сили Росії обстрілювали позиції українських військових. Повідомляється, що ворог готував нові спроби піти в наступ.

За словами Синєгубова, на Харківському напрямку росіяни зосередилися на обороні. У районі Ізюма, як зазначив глава Харківської ОВА, ворог на окремих ділянках намагався провести розвідку боєм, але зазнав втрат та відступив.

Яка ситуація у Харкові та області

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