П'ятеро жителів Салтівки зазнали поранень
Відповідні дані озвучили у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації. Повідомляється, що 21 травня збройні сили Росії обстріляли житловий масив Салтівка у Харкові.
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Унаслідок ворожого обстрілу Салтівки п'ятеро жителів Харкова зазнали поранень.
Ще троє людей отримали поранення в інших районах Харківської області
У Харківській ОВА повідомили, що російські окупанти також цинічно обстрілювали території:
- Лозівського району;
- Чугуївського району;
- Шевченківську громаду Куп'янського району.
Внаслідок обстрілів військ армії агресора поранення отримали ще троє людей – по одному у кожному з вище названих районів.
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Яка ситуація на Харківщині
- Збройні Сили України на початку травня розпочали контрнаступ на Харківському напрямку. З 5 травня українським захисникам і захисницям вже вдалося звільнити майже 23 населені пункти в Харківській області.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов 19 травня заявив, що близько 25% території Харківської області досі окуповані. Попри це росіяни не припиняють цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківщини.
- Протягом 20 травня через російські обстріли було поранено 20 людей. Збройні сили Росії завдали важкого удару по Будинку культури в Лозовій, внаслідок чого 8 людей отримали поранення. Дві ворожі ракети вдалося перехопити, однак одна таки влучила.
- Також глава Харківської ОВА інформував, що росіяни на Харківщині намагається утримати зайняті рубежі. За його словами, наразі найгарячіше на Ізюмському напрямку.
- Українським воїнам вдалося звільнили селище Питомник у Харківській області. Після російських загарбників там не вцілів жоден будинок. У Дергачівській міській раді опублікували моторошні фото селища. Зауважимо, що про звільнення Питомника у Генеральному штабі повідомили 11 травня.
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