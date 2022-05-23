От взрыва один мужчина получил контузию

Российские военные обстреляли жилой район Павлово Поле в Харькове. Сообщается, что взрывы прогремели около 8:00.

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В результате утреннего обстрела один человек пострадал. По предварительным данным, от взрыва один человек получил контузию. Пострадавшего доставили в больницу.

Глава Харьковской областной военной администрации уточнил, что снаряд попал у остановки общественного транспорта. Мужчина получил ранения взрывной волной.

Кроме того, в результате обстрела района Павлова Поля повреждены киоски и авто.

По предварительной информации, российские военные произвели обстрел "Ураганами". Корреспондентка 24 канала в Харькове сообщила, что несколько кассетных снарядов не разорвались и изъяты саперы.

Утренний удар по Павловому Полю в Харькове / Фото 24 канала

Как прошли сутки в Харькове и области

В Харьковской ОВА сообщили, что в течение 22 мая российские кафиры из реактивных систем залпового огня обстреляли Киевский район.

Также за прошедшие сутки россияне обстреливали Циркуны, где два человека получили ранения. В Первомайском и Балаклее также пострадало по одному человеку.

В течение ночи обстрелов потерпел Чугуевский район, в результате чего занялись частные дома, магазин и кафе. К счастью, никто не пострадал.

В Харьковской области продолжаются боевые действия

Олег Синегубов сообщил, что 22 мая вооруженные силы России обстреливали позиции украинских военных. Сообщается, что враг готовил новые попытки уйти в наступление.

По словам Синегубова, на харьковском направлении россияне сосредоточились на обороне. В районе Изюма, как отметил глава Харьковской ОВА, враг на отдельных участках пытался провести разведку боем, но понес потери и отступил.

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