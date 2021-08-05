В отчете ЕС говорится, что Польша идентифицировала граждан Украины, которые имеют более 1 законно оформленного паспорта и могут быть в ЕС более 90 дней. Депутат фракции "Слуга народа", заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Мария Мезенцева в эфире 24 каналу рассказала, что для Украины безвизовый режим не отменят.

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"У нас не забирают безвиз. Если бы возникали угрозы, то мы бы уже комментировали заседания, которые инициировала Украина с Еврокомиссией в рамках доведения наших достижений, которые, я считаю, являются незаурядными. 57% наших обязательств мы выполнили", – сказала Мезенцева.

Почему у украинцев 2 загранпаспорта

Депутат отметила, что не видела практики выдачи старых бумажных паспортов для всех граждан Украины. Зато нардепам выдают 2 документа для пребывания за границей.

"У народных депутатов есть и биометрический (паспорт – 24 канал) физического лица, и дипломатический. Дипломатический не можем использовать для личных целей и путешествий, а только в рамках запланированных рабочих визитов. Еврокомиссия не считает, что такие паспорта надо отменять", – рассказала "слуга".

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Мезенцева сообщила, что коллизия действительно возникает из-за нелегальной трудовой миграции, которая может превышать 90 дней. Даже когда есть короткие контракты, то нужны специальные рабочие разрешения.

Почему в Польше нашли измененные данные в паспортах украинцев

В отчете ЕС сообщили, что Польша фиксировала случаи, когда в паспортах украинцев изменены личные данные. Мезенцева предположила, что здесь может идти речь о транскрипции.

Однако есть персональные дата рождения и орган, выдававший документ, отпечатки. Также общая миграционная система ЕС, делится данными не только с украинскими пограничниками, но и пограничниками разных стран мира,

– отметила депутат.

Она добавила, что такие нарекания в сторону Украины вызваны волнами мигрантов с Ближнего Востока.

Мария Мезенцева о безвизе и ситуации с паспортами украинцев: смотрите видео