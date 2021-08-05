У звіті ЄС мовиться, що Польща ідентифікувала українських громадян України, які мають більше ніж 1 законно оформлений паспорт й можуть бути у ЄС понад 90 днів. Депутатка фракції "Слуга народу", заступниця голови парламентського Комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Марія Мезенцева в ефірі 24 каналу розповіла, що для України безвізовий режим не скасують.

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"У нас не забирають безвіз. Якби виникали загрози, то ми б вже коментували засідання, які ініціювала Україна з Єврокомісією в рамках доведення наших досягнень, які, я вважаю, є неабиякими. 57% наших зобов'язань ми виконали", – сказала Мезенцева.

Чому в українців 2 закордонні паспорти

Депутатка зазначила, що не бачила практики видачі старих паперових паспортів для усіх громадян України. Натомість нардепам видають 2 документи для перебування за кордоном.

"У народних депутатів є і біометричний (паспорт – 24 канал) фізичної особи, і дипломатичний. Дипломатичний не можемо використовувати для особистих цілей і подорожей, а тільки в рамках запланованих робочих візитів. Єврокомісія не вважає, що такі паспорти треба скасовувати", – розповіла "слуга".

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Мезенцева повідомила, що колізія дійсно виникає через нелегальну трудову міграцію, яка може перевищувати 90 днів. Навіть коли є короткі контракти, то потрібні спеціальні робочі дозволи.

Чому у Польщі знайшли змінені дані в паспортах українців

У звіті ЄС повідомили, що Польща фіксувала випадки, коли в паспортах українців змінені особисті дані. Мезенцева припустила, що тут може мовитись про транскрипцію.

Однак є персональні дата народження та орган, що видавав документ, відбитки. Також загальна міграційна система ЄС, яка ділиться даними не тільки з українськими прикордонниками, а й прикордонниками різних країн світу,

– зазначила депутатка.

Вона додала, що такі дорікання у бік України спричинені хвилями мігрантів з Близького Сходу.

Марія Мезенцева про безвіз та ситуацію з паспортами українців: дивіться відео