Об этом объявила в своем Facebook ее коллега – депутат Ирина Геращенко, передает 24 Канал.

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Депутат Мезенцева впервые родила сына

35-летняя народный депутат Мария Мезенцева впервые стала мамой – у нее родился сын. Отцом малыша является Юрий Федоренко – военный и муж депутата. Радостной новостью поделилась ее коллега Ирина Геращенко.

У коллеги Марии Мезенцевой родился сын. Искренне поздравляем! Счастливой судьбы малышу!

– написала Геращенко.

Сама Мезенцева пока не комментировала событие публично. Беременность она не афишировала и тщательно оберегала личную жизнь от внимания соцсетей.



Мария и ее муж Юрий / Фото ze.maria.168 (Іnstagram)

Напомним, Мария и Юрий поженились в мае 2023 года в Киеве. Она была в традиционном свадебном платье, а он – в военной форме.