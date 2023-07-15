С чего все началось

Иран охотно помогал России совершать геноцид. Черная кошка пробежала между странами после начала территориального спора Ирана и ОАЭ. Причиной стали острова Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб.

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Иран контролирует их с 1971 года. Между тем, в ОАЭ убеждены, что имеют право на эти острова. Россия и государства Персидского залива в совместном заявлении призвали страны урегулировать конфликт дипломатическим способом. В Иране на такое обиделись. Очевидно, надеялись, что страна-террористка их поддержит.

Иранская сторона заявила, что острова Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб принадлежат им навсегда, а такие заявления лишь способствуют ухудшению отношений между иранской стороной и другими странами. Россию упорно призывали пересмотреть свою позицию.

Скандал только набирает обороты

СМИ сообщают, что представители иранских властей глубоко возмущены позицией России. В МИДе уже вызвали "на ковер" посла России. Кроме того, МИД и правительство сделали заявления, в которых подчеркнули, что "Иран не пойдет на компромисс по поводу своих национальных интересов и территориальной целостности".

Многие политики и общественные деятели откровенно выражают свое недовольство действиями России. Вдруг они стали осознавать, что России абсолютно безразлично на интересы Ирана. Очень наивно было надеяться на что-нибудь другое. В частности, к такому выводу пришел политик Элахе Кулаи.

Россияне никогда не будут учитывать интересы Ирана в своих отношениях с Ираном или какой-либо другой страной, – подчеркнула она.

На фоне таких событий Иран может перестать помогать России оружием. В частности, смертоносными дронами-камикадзе, являющимися проблемой для защитников украинского неба.