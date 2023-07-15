З чого все почалося

Іран охоче допомагав Росії скоювати геноцид. Чорний кіт пробіг між країнами після початку територіальної суперечки Ірану та ОАЕ. Причиною стали острови Абу-Муса, Великий Тунб і Малий Тунб.

Зверніть увагу Катастрофа МАУ: Іран офіційно відреагував на позов України до Міжнародного суду

Іран контролює їх з 1971 року. Тим часом в ОАЕ переконані, що мають право на ці острови. Росія та держави Перської затоки у спільній заяві закликали країни врегулювати конфлікт дипломатичним способом. В Ірані на таке образилися. Вочевидь, там сподівалися, що країна-терористка їх підтримає.

Іранська сторона заявила, що острови Абу-Муса, Великий Тунб і Малий Тунб належать їм назавжди, а такі заяви лише сприяють погіршенню відносин між іранською стороною та іншими країнами. Росію наполегливо закликали переглянути свою позицію.

Скандал лише набирає обертів

ЗМІ повідомляють, що представники іранської влади глибоко обурені позицією Росії. У МЗС вже викликали "на килим" посла Росії. Окрім того, МЗС та уряд зробили заяви, у яких наголосили, що "Іран не піде на компроміс щодо своїх національних інтересів і територіальної цілісності".

Чимало політиків та громадських діячів відверто висловлюють своє невдоволення діями Росії. Раптом вони почали усвідомлювати, що Росії – абсолютно байдуже на інтереси Ірану. Дуже наївно було сподіватися на щось інше. Зокрема, до такого висновку дійшла політикиня Елахе Кулаї.

Росіяни ніколи не враховуватимуть інтереси Ірану у своїх відносинах з Іраном чи будь-якою іншою країною,

– наголосила вона.

На фоні таких подій Іран може й перестати допомагати Росії зброєю. Зокрема, смертоносними дронами-камікадзе, які є проблемою для захисників українського неба.