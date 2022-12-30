Издание пишет, что нападение на Украину разрушило экономические связи России с Западом, "выстраивавшиеся тысячелетиями".
Внимание Мы должны готовиться к долгосрочным и новым российским наступлениям, – Столтенберг.
Нападение на Украину разрушило экономические связи России с Западом, которые выстраивали тысячелетиями. Страна превратилась в международного изгоя, а сам Путин значительно удалился от российских элит.
– отмечают в статье.
Элита дистанцировалась от Путина
Российские элиты раскололись – одни хотят прекращения войны, другие считают нужным усилить эскалацию. Но и те и другие недовольны текущей тактикой России в войне.
Журналисты цитируют неназванного российского государственного деятеля: "Путин чувствует утрату своих друзей".
Пока Лукашенко единственный, к кому он может поехать на встречу. Все остальные согласны видеть его только в случае необходимости.
Даже Папа Римский, который в начале войны, кажется, заботился о лоббировании взглядов Кремля, сравнил в этом месяце войну в Украине с нацистским геноцидом евреев.
Путин истощен и пытается затянуть войну
Издание также отметило, что российский диктатор пытается в очередной раз переложить вину за затягивание войны на США и НАТО. В то же время, это фактически признанием того, что он потерял контроль над процессом.
"Как он может нам говорить, что все идет по плану, когда мы уже на 10 месяце войны, и нам сказали, что это займет всего несколько дней", – опять же цитирует российского чиновника СМИ.
Констатируют, что Путин выглядел истощенным в своих последних выступлениях. И даже если у него есть секретный план действий, большинство русской элиты теряет в нем веру.
Это фигура, которая в глазах элиты выглядит неспособной ответить на вопросы. Элита не знает, во что верить, и боятся думать о завтрашнем дне,
– отметила экссовет Центрального банка России Александра Прокопенко.
В НАТО не верят в скорейшее завершение конфликта
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия пытается заморозить войну, чтобы подготовить новое наступление весной.
- Он также подчеркнул, что не видит никаких признаков того, что Путин изменил свою общую цель этой войны – установить полный контроль над Украиной.
- В НАТО убеждены, что нужно готовиться к новым долгосрочным наступлениям.